"إدارة شمال سوريا" تسلم الحكومة الفلسطينية طفلين من عوائل "داعش" وتدعو الدول لاستلام رعاياها

سلمت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" طفلين من عوائل "داعش" إلى الحكومة الفلسطينية، ودعت دول العالم لاستلام رعاياها.

وأوضحت "دائرة العلاقات الخارجية" في الإدارة، أنها سلمت الطفلين في مقرها اليوم، لوفد فلسطيني برئاسة المستشار في القنصلية العامة لدولة فلسطين في أربيل فهمي حلس، وذلك وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان.

وقالت الدائرة إن الوفد التقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط والنائبة في هيئة المرأة في إقليم الجزيرة صباح شابو.

ودعا عمر "جميع الدول لاستلام رعاياها وإخراجهم من أجواء الإرهاب"، قائلا إن "استمرار وجود عوائل داعش في المخيمات دون برامج تأهيل يشكل خطرا على العالم أجمع".

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وقال حلس إن دولة فلسطين كما باقي الدول والهيئات استجابت لنداء الإدارة الذاتية لإجلاء رعاياها من المخيمات "إنقاذا لهم من حياة الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا هوية"، وقدم الشكر للإدارة الذاتية وأعرب عن سعادته "بإنجاز هذه المهمة الإنسانية لاستلام الطفلين ليعيشا حياة أمنة وهادئة".

يذكر أن الإدارة كانت سلمت قبل شهرين وفدا هولنديا 3 أطفال وامرأة من أفراد عوائل "داعش" المحتجزين لديها.

المصدر: RT