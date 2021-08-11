العاهل الأردني يؤكد وقوف المملكة مع الجزائريين في مواجهة الحرائق

بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معزيا في وفاة المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في الجزائر.

وعبر الملك عبد الله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن المواساة بهذا المصاب متمنيا الشفاء العاجل للمصابين جراء الحرائق.

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وأكد الملك في البرقية وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة الحرائق التي تشهدها بلادهم.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق الذين بلغ عددهم 65 شخصا بينهم 28 عسكريا.

كما أعلن الرئيس الجزائري تجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ماعدا التضامنية منها.

وتواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت في وفاة العشرات.

المصدر: وكالات