البنتاغون يتراجع عن تصريح مسؤولة فيه عن شن الهجوم على "ميرسر ستريت" من اليمن

تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تصريح مسؤولة رفيعة المستوى فيه عن وجود أدلة على أن الهجوم الذي استهدف الناقلة "ميرسر ستريت" في خليج عمان مؤخرا نفذ من اليمن.

وردت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترون، إيجابا، خلال جلسة استماع عقد أمس الثلاثاء في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ حول المساعدات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط، على سؤال من السناتور تود يونغ عما إذا كان بإمكانها تأكيد صحة تقارير مفادها أن الهجوم الذي خلف قتيلين نفذ من اليمن.

وقالت المسؤولة: "نعم، يمكنني تأكيد ذلك"، مشيرة إلى أن تحقيق القيادة المركزية للجيش الأمريكي خلص إلى أن الطائرة المسيرة التي نفذ الهجوم بواسطتها صنعت في إيران.

وسرعان ما تراجع البنتاغون، على لسان المتحدث باسمه جون كيربي، عن هذا التصريح، موضحا أن سترول "لم تذكر أي علاقة مباشرة بين الهجوم واليمن"، وأشارت فقط إلى بيان مجموعة السبع وتحقيقات القيادة المركزية الأمريكية والتي نسبت بوضوح الهجوم إلى إيران.

وكشف مسؤول في البنتاغون لشبكة "سي إن إن" أن سترول ادعت سرا أن تصريحه كان خطأ وأنها لم تسمع كلمة "اليمن" في السؤال، ولم تكن تنوي التلويح إلى وجود أي صلة لدى اليمن بالهجوم.

ولم يوضح البنتاغون ما إذا كانت تعليقات سترول غير دقيقة أم أنها ليست مخولة بالحديث عن الموضوع.

وسبق أن أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية مؤخرا بأن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية تعتقد أن الهجوم نفذ من شرق اليمن، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة أرسلت قوات خاصة إلى هذا البلد لملاحقة مدبريه.

المصدر: "سي إن إن"