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بيان للأوقاف المصرية حول حكم القضاء الإداري بشأن "قرار خطبة الجمعة"

أخبار العالم العربي

بيان للأوقاف المصرية حول حكم القضاء الإداري بشأن
Reuters
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قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، عبد الله حسن، إن الوزارة أيدت حكم محكمة القضاء الإداري بشأن الخطبة الموحدة، واستندت في ذلك إلى فقه الواقع ومتطلبات العصر.

وأوضح المتحدث أن "الحكم استند إلى فقه الواقع ومتطلبات العصر وأحقية الوزارة في تنظيم شؤون المساجد، وهو ينم عن قراءة حكيمة لواقعنا الدعوي".

وفي دعوى قضائية أخرى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صدر الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بمصر، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

المصدر: RT

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