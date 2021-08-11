ضاحي خلفان: عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى وهناك عملاقان الآن في الساحة هما الصين وروسيا

اعتبر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن "عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى"، لافتا إلى أن "السياسة الأمريكية اليوم، ليست اكثر من كلمات جوفاء لا معنى لها".

إقرأ المزيد

وانتقد ضاحي خلفان السياسة الأمريكية عبر سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في "تويتر"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية فقدت ثقة العالم بها".

السياسة الأمريكية فقدت ثقة العالم بها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

وأضاف: "هناك عملاقان الآن في الساحة...الصين وروسيا....سياسات رصينة...تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم"، مشددا على أن "العالم يريد الاستقرار، بلا فوضى حروب".

هناك عملاقان الآن في الساحة...الصين وروسيا....سياسات رصينة...تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

وأكمل انتقاده للولايات المتحدة قائلا: "لا حلوا مشكلة الدولتين..ولا حلوا مشاكل الخليج ولا صنعوا سلاما في أي مكان دخلوه... مشكلة.. نعم".

لا حلوا مشكلة الدولتين..ولا حلوا مشاكل الخليج ولا صنعوا سلاما في اي مكان دخلوه...مشكلة..نعم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

وأكمل: "ليت أن أمريكا تعي قدرتها اليوم...اليوم هي أعجز من أن تكون صانعة سلام"، وقال "ها هم يغادرون أفغانستان وهي تشتعل".

وأوضح خلفان أن "العالم اليوم يفضل مساندة ايران على التورط في صراعات لا معنى لها في منطقة تشهد توترات منذ عدة سنوات"، لافتا إلى أنه "أمريكا لذلك في ورطة، فعليها ضغوط من إسرائيل، ولكنها لا تستطيع الدخول في مواجهة مع إيران".

والعالم اليوم يفضل مساندة ايران على التورط في صراعات لا معنى لها في منطقة تشهد توترات منذ عدة سنوات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

ولذلك امريكا....في ورطة..عليها ضغوط من إسرائيل..لكن لاتستطيع الدخول في مواجهة مع ايران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

واستطرد: "وأروبا تقف مع ايران في محنتها، وشاركت بمندوب عن الاتحاد الأوروبي في تنصيب الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي".

وأضاف ضاحي خلفان: "مشكلة السياسة الأمريكية أنها تقف عاجزة أمام تحديات ملالي إيران، ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي ان يفعل أكثر من التنديد".

المصدر: RT