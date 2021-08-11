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الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب

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الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب
Reuters Fawaz Salman
عناصر من الجيش اليمني
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أعلن الجيش اليمني للحكومة المعترف بها دوليا، مساء أمس الثلاثاء، عن تحقيق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب محافظة مأرب، بمساندة "المقاومة الشعبية".

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر": "أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة الشعبية، يحققون تقدما جديدا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب".

وأضاف: "المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة انتهت بدحر المليشيا المدعومة إيرانيا من عدة مواقع في محيط ملبودة، بجبهة الكسارة، وسقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح"، لافتا إلى أن "أبطال الجيش دمروا طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، واستعادوا عربة" بي إم بي" وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة، في جبهة الكسارة".

المصدر:  RT

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