الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب

أعلن الجيش اليمني للحكومة المعترف بها دوليا، مساء أمس الثلاثاء، عن تحقيق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب محافظة مأرب، بمساندة "المقاومة الشعبية".

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر": "أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة الشعبية، يحققون تقدما جديدا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب".

#مارب

أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة الشعبية، يحققون تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 10, 2021

وأضاف: "المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة انتهت بدحر المليشيا المدعومة إيرانيا من عدة مواقع في محيط ملبودة، بجبهة الكسارة، وسقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح"، لافتا إلى أن "أبطال الجيش دمروا طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، واستعادوا عربة" بي إم بي" وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة، في جبهة الكسارة".

أبطال الجيش يدمرون طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، ويستعيدون عربة بي إم بي وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة في جبهة الكسارة. pic.twitter.com/VDlN1GzJRq — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 10, 2021

المصدر: RT