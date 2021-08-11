الدرك الجزائري يلقي القبض على شخص بصدد إشعال حريق

أعلنت الدرك الوطني الجزائري القبض على شخص متلبس ببلدية سرايدى، بولاية عنابة، أمس الثلاثاء، وهو بصدد اشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ، بشمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي تم إيقافه يخضع حاليا للتحقيق.

وسجلت غابات بلدية سرايدى امس الثلاثاء اندلاع حرائق بنقاط متفرقة بجبال إيدوغ وأعالي بوزيزي، وتم إخماد بعضها، فيما لا تزال الجهود مكثفة لمواجهة خطر الحرائق بهذه المنطقة الغابية.

هذا وقد أكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

وقال بن عبد الرحمن في تصريح يوم الثلاثاء إنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.

المصدر: الخبر