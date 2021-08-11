مصر.. القبض على محكوم بالسجن 210 سنوات في 93 قضية

ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء أحد الأشخاص محكوم عليه في 93 قضية بإجمالي حبس 210 سنوات وكفالات بـ 2 مليون جنيه.

وقالت الداخلية في بيان صادر صباح يوم الثلاثاء: "في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم في النزهة، محكوم عليه في 93 قضية شيكات بإجمالي حبس 210 سنوات وكفالات مالية بلغت 2 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية