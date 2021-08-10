أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يعلق إضرابا عن الطعام استمر 21 يوما

أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 21 يوما، بعد اتفاق مع إدارة تلك السجون على عدم تجديد اعتقاله الإداري.

وقال النادي في بيان له إن "الأسير أحمد نزال من جنين علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 21 يوما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري" في السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن "الاتفاق يقضي بأن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير، علما أنه وطوال فترة إضرابه بقي الأسير نزال محتجزا في زنازين سجن مجدو".

المصدر: RT