لجنة مكافحة كورونا في مصر: لم نرصد إصابات بمتحور "دلتا" أو "دلتا بلس" حتى الآن

أكد محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر أنه عقب الفحص الجيني للترتيب الوراثي للفيروس والتأكد من وجود متحور "دلتا" أو "دلتا بلس" سيتم الإعلان عنه مباشرة.

وأفاد محمد النادي بأن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابات بمتحور دلتا أو دلتا بلس، قائلا: "لم يتم رصدهم بصورة فعلية أو إصابة أي مواطن بهما، ولا تزال السلالة المتحورة التي يتم الإصابة بها في مصر هي الخاصة بالموجة الثالثة، ولكن ذلك لا يمنع أن المتحور دلتا أو دلتا بلس موجود بصورة عشوائية ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميا".

وصرح في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" يوم الثلاثاء: "متحور دلتا ليس منا ببعيد فنحن جزء من العالم والعالم من حولنا يعاني منه، ولو موجود عندنا هنعلن عنه على طول".

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن أعداد الإصابات بكورونا في الوقت الحالي تؤكد الحسابات التي تشير إلى زيادة معدلات الإصابة بكورونا في نهاية شهر سبتمبر وبدايات أكتوبر.

وأشار إلى أن منحنى الإصابات يرتفع تدريجيا والوصول إلى ذروة الموجة يتم تدريجيا والثبات عليها يظل لفترة وبعد ذلك تنخفض الإصابات تدريجيا أيضا.

وأضاف النادي أن سرعة الدخول في الموجة الخاصة بالإصابات يعتمد على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من عدمه ومدى إقبالهم على التطعيم، موضحا أن تقديرات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا كانت تشير إلى أن هناك زيادة متوقعة من 10 إلى 15% من الإصابات بكورونا عقب الوصول لدرجة من الثبات في نهاية الموجة الثالثة.

وتابع أن "أعداد المصابين بكورونا مرشحة للتزايد ولكننا نأمل أن تكون إصابات بدون حالات صعبة وبدون الحاجة لحالات تحتاج دخول مستشفيات أو رعاية مركزة أو وفيات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية