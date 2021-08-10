منظمة: مقتل 7 سودانيين في هجوم على قرية بدارفور

أعلنت اللجنة التنسيقية العامة للاجئين ومخيمات النازحين في السودان أن سبعة سودانيين قتلوا وأصيب 16 آخرون الأسبوع الماضي، عندما هاجم مسلحون قرية بولاية جنوب دارفور.

واتهمت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية تمثل مئات الآلاف من النازحين بسبب الصراع في إقليم دارفور، أعضاء فصائل عربية مسلحة تعرف باسم "الجنجويد" بمهاجمة قرية حبوبة يوم الخميس.

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ولم ترد أي أنباء رسمية بعد عن الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف القرية التي تطوعت لاستقبال المواطنين العائدين الذين فروا من ديارهم خلال الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن "مسؤولين محليين بولاية جنوب دارفور قالوا إن نحو 200 مسلح هاجموا القرية، مضيفين أن قوة أمنية مشتركة صدت الهجوم الدامي".

المصدر: "رويترز"