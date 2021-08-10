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غانتس لنصرالله: إسرائيل هي من تضع المعادلات

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غانتس لنصرالله: إسرائيل هي من تضع المعادلات
Reuters
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رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على إعلان أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن الحزب ثبتت قواعد الاشتباك في المنطقة، قائلا: "من يضع المعادلة هي إسرائيل وليس أحد آخر".

وخلال جولة تفقد فيها قواته على الحدود مع لبنان، شدد غانتس على أن "من اعتاد على المعادلات عليه أن يفهم أن ما كان، ليس بالضرورة ما سيكون، وليراجع حساباته جيدا، عملياتنا وردودنا نفعلها في الوقت والزمان المناسبين، لن نسمح للتراجيديا اللبنانية باجتياز الحدود إلى إسرائيل".

وأضاف: "الأزمة في لبنان مدمرة، لكننا لن نسمح لمأساة لبنان بعبور الحدود إلى إسرائيل، ونحن ندرك جيدا محاولات حزب الله استغلال الوضع على حساب سلامة المواطنين اللبنانيين".

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وأكد غانتس "أننا سنواصل حماية أنفسنا والدفاع عن أمننا أمام محاولات تهديدنا ونقل أسلحة وذخائر متطورة إلى أتباع إيران قرب حدودنا"، معتبرا أن "إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي ولا يجوز الوقوف جانبا بينما هي تتقدم في مشروعها النووي".

المصدر: "قدس نت"

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