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قيس سعيد يؤكد لتبون استعداد تونس دعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء لإخماد الحرائق

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قيس سعيد يؤكد لتبون استعداد تونس دعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء لإخماد الحرائق
RT
الرئيس التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون
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أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في العديد من الولايات بالجزائر.

وأكد قيس سعيد استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة.

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كما قدم الرئيس التونسي تعازيه لعائلات الضحايا حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

بدوره شكر الرئيس الجزائري نظيره قيس سعيد، على مشاعره النبيلة ووقوف تونس دوما إلى جنب الجزائر.

يذكر أن حرائق اندلعت بعدد من الغابات الجزائرية في مناطق عدة وأسفرت عن وقوع ضحايا وخسائر متفرقة.

وتحاول فرق الحماية المدنية الجزائرية السيطرة على هذه الحرائق التي طالت أكثر من 10 ولايات.

المصدر: "وات"

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