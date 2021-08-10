إجلاء 240 عراقيا كانوا عالقين في بيلاروس (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية، أجلت 240 من مواطنيها العالقين في بيلاروس كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا.

وقال المراسل، إن الحكومة العراقية أجلت 240 من مواطنيها الذين علقوا في بيلاروس خلال محاولتهم الوصول إلى ليتوانيا والدخول إلى دول أوروبية أخرى.

وأضاف، أن عملية الإجلاء تمت خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن تكون هناك رحلات أخرى للعراقيين الراغبين بالعودة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس، تمكنهم من العودة لبلادهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.



المصدر: RT