مصر.. السياحة تعلق على عودة العمرة للسعودية دون المصريين

قال عضو غرفة شركات السياحة في مصر، باسل السيسي، إن المملكة العربية السعودية نشرت شروط تقدم الأفراد للعمرة من مختلف الدول، ولكن لم يتم ذكر مصر بين الدول التي نشرتها السعودية.

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وأكد باسل أن المستقبل سيشهد وجود مصر بين هذه الدول، ولكن لا يوجد وقت محدد حتى الآن، وهذا سيكون وفقا لإصابات فيروس كورونا.

وأضاف باسل، خلال تصريحات تلفزيونية أن عدد المعتمرين سيكون 20 ألف شخص حتى يصل إلى 60 ألفا شهريا، بإجمالي 2 مليون شخص، وستوجد إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، متابعا: "أي معتمر هيقعد 3 أيام إجباري في الفندق، حتى لو معندوش حاجة، عشان يتم التأكد إن مفيش إصابة، وأسعار العمرة هتغلى عشان مسحات بي سي آر قبل المغادرة والوصول، وهناك وثائق تأمين أثناء الرحلة، فضلا عن أن التسكين في الفنادق سيكون بأعداد أقل، وده كله هيضاعف تكاليف العمرة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الدولة المصرية ستعلن الضوابط الخاصة بالعمرة، عندما تسمح السعودية للمصريين بالسفر إليها لأداء العمرة، وسيتم نشر الضوابط لتعريف المواطنين قبل سفرهم.

وسمحت السعودية بحج نحو 60 ألف شخص فقط في الموسم الماضي، لتجنب انتشار فيروس كورونا في المملكة، خاصة أن الحجاج يأتون من مختلف بقاع الأرض.

المصدر: الوطن