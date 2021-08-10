وزير الخارجية العراقي يصل طهران لتسليم رئيسي رسالة من الكاظمي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول وزيرها، فؤاد حسين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لتسليم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "حسين سيلتقي رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين، وسيناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة الموجهة من الكاظمي (للرئيس الإيراني) لحضور اجتماع القمة لدول الجوار العراقي".

وأضافت: "يرافق وزير الخارجية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، إحسان العوادي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر لـRT، إن "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يسعى مع قيادات سعودية وإيرانية لإقناعها باللقاء وإجراء محادثات بين البلدين في بغداد خلال مؤتمر قادة الدول الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي".

ويوم أمس، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المشاركة في قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق قال المصدر لـRT، إن "من المقرر أن تعقد القمة في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ولم يتأكد ذلك بعد".

وأضاف، أن القمة قد تؤجل بناء على مواعيد والتزامات قادة الدول، كما أن الحكومة العراقية لم تحدد بعد إذا ما كانت ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، أم لا".

المصدر: RT