مصر.. مصدر أمني ينفي إضراب علا يوسف القرضاوي عن الطعام في السجن

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إضراب علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، عن الطعام داخل السجن.

ونقل موقع "الأهرام" عن المصدر قوله إن "تلك الادعاءات لا صحة لها جملة وتفصيلا".

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وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 29 يونيو الماضي تجديد حبس علا القرضاوي ومتهمين آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى "جماعة إرهابية".

المصدر: "الأهرام" + RT