شركات السياحة المصرية: تواصلنا مع السعودية للاتفاق على شروط استئناف العمرة

قال عصام سعداوي، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن قرار السعودية منع مواطني دول محددة من أداء مناسك العمرة خلال الأيام الأولى من انطلاقها يسري على المصريين.

وأوضح في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن غرفة شركات السياحة تواصلت مع وزارة الحج بالمملكة السعودية للاتفاق على عدة شروط لموسم العمرة هذا العام، لافتا إلى أن العمرة تنطلق بعد تطعيم حوالي 70% من المواطنين بلقاح كورونا، واعتماد جميع اللقاحات.

وأشار سعداوي إلى أن العمرة ستستأنف في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وستكون هناك زيادة في الأسعار بنسبة 50%.

وكانت السعودية فتحت العمرة لجميع الدول ما عدى 33 دولة يُحظر أداء مواطنيها للعمرة الخارجية طبقا لنظام طريق العمرة حتى إشعار آخر، ومن بين هذه الدول مصر.

المصدر: "القاهرة 24"