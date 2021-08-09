تونس.. إندلاع حريق كبير في غابة الناظور ببنزرت (فيديو)
أفادات وسائل إعلام تونسية مساء يوم الاثنين بأن حريقا كبيرا اندلع في غابة الناظور ببنزرت شمال البلاد.
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن الحريق اندلع حوالي الساعة العاشرة ليلا مباشرة بعد العاصفة القوية التي هبت على الجهة في غابة غير بعيدة عن المناطق السكنية.
وأشار إلى أنه تم توجيه عدد من آليات الاطفاء إلى مكان الحريق بالتنسيق مع مصالح الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
وصرح بأن ألسنة اللهب أتت على مساحات كبيرة من الأشجار والنباتات الغابية.
وأضاف المليتي أن عمليات الإطفاء بغابة الناظور تتطلب جهودا مضاعفة بحكم موقعها الجغرافي من جهة البحر ولا توجد بها تقاسيم، مؤكدا أن المحاولات مازالت جارية للسيطرة على الحريق الذي قد يمتد لساعات.
المصدر: وسائل إعلام تونسية