 
مباشر

قائد "قسد": ملتزمون بمحاربة "داعش" ولن نكون قوة تهدد جيرانها

أخبار العالم العربي

قائد
Reuters القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0o7

جددت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التزامها بمحاربة "داعش" إلى جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وأكدت أنها لن تكون قوة "تهدد استقرار جيرانها".

إقرأ المزيد
قيادية كردية تتوقع موعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا
قيادية كردية تتوقع موعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا

وقال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي إن قواته تجدد الالتزام بالعمل مع الشركاء في "التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وفي تغريدة عبر "تويتر" أشار عبدي إلى أن "قسد" قوة سورية مهمتها الدفاع عن مكاسب الشعب السوري، وأنها "ليست ولن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها".

يذكر أن رئيسة الهيئة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" في الشمال السوري إلهام أحمد، أعلنت قبل أيام أنه من المتوقع أن تحدث انسحابات أمريكية في المناطق التي تتواجد فيها قواتها.

وأضافت القيادية الكردية في حوار مع RT أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية مؤقت، واعتبرت أن "انسحاب الأمريكيين من سوريا سيؤثر على استراتيجيتهم" وأعربت عن أمنيتها بأن تستمر الشراكة معهم حتى الوصول إلى حل في سوريا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا