محام سعودي يطالب الحكومة الأمريكية بتعويض معتقلي غوانتانامو

قال المحامي السعودي الدولي، كاتب الشمري، إنه ينوي رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة الأمريكية للسعوديين المعتقلين بسجن غوانتانامو منذ حوالي 20 عاما.

وأوضح الشمري، وهو عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو، لوكالة الأنباء الألمانية أنه يسعى مع زملائه في اللجنة إلى "رفع دعاوى ضد الحكومة الأمريكية والمطالبة للمعتقلين في هذا السجن سيئ السمعة بالتعويض المادي والأدبي لما لحق بهم وبعائلاتهم من أضرار نتيجة التعسف والإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف الإنسانية".

ودعا المحامي السعودي "الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن إلى إغلاق ملف المعتقلين بسجن غوانتانامو"، مطالبا بالإسراع بتقديم بقية المعتقلين إلى المحاكم المدنية أو إعادتهم إلى دولهم.

وكشف الشمري أن المحتجزين في بداية الاعتقال كان عددهم حوالي 800 سجين كلهم من المسلمين، وتوزعوا على 46 جنسية، مشيرا إلى أن السعوديين واليمنيين والأفغان شكلوا الأغلبية، إلا أن السلطات الأمريكية بدأت تفرج عن السعوديين بشكل دفعات، ولم يبق منهم سوى عدد قليل جدا.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية