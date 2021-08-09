بغداد: ماكرون أكد تطلعه لحضور مؤتمر قادة الدول في بغداد

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد تطلعه لحضور مؤتمر قادة الدول في بغداد.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية".

وأضاف، أن "الاتصال ناقش أيضا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، حيث أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "فرنسا شريك حقيقي للعراق، وإن الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي دعمه الكامل للعراق، وللكاظمي في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية، وأشاد أيضا بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها رئيس مجلس الوزراء العراقي، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار، وفقا للبيان.

وكشف مصدر عراقي أمس الأحد، تفاصيل عن قمة قادة دول الجوار المقرر أن تعقد في العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـRT، إن "من المقرر أن تعقد القمة في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ولم يتأكد ذلك بعد".

المصدر: RT