العراق: سنعيد 280 من مواطنينا العالقين في مينسك برحلتين جويتين اليوم وغدا

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد 280 من مواطنيها العالقين في مينسك برحلتين جويتين، اليوم وغدا.

وقال في بيان صحفي، إن "شركة فلاي بغداد ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد، على متنها أكثر من ثمانين مسافرا".

وأضاف، أن "شركة الخطوط الجوية ستنفذ يوم غد رحلة أخرى سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن 200 شخص".

وتابع الصحاف: "سيتم نقل جثمان المتوفى العراقي، جعفر الحارس، الذي قضى على الحدود البيلاروسية الليتوانية، كما أن وفد سفارة جمهورية العراق لدى موسكو المتواجد حاليا في العاصمة البيلاروسية مينسك هيأ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك".

وأشار إلى أن "وفد السفارة في موسكو على تواصل تام مع السلطات البيلاروسية لمعرفة كافة التطورات في المناطق الحدودية والتنسيق لإعادة من يرغب من العراقيين".

المصدر: RT