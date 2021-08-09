بغداد: إجراءات إيقاف السفر إلى بيلاروس تهدف لمنع استغلال العراقيين من قبل شبكات التهريب

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات المتخذة بشأن إيقاف السفر إلى بيلاروس تهدف لمنع استغلال العراقيين من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن "لجنة تحقيقية تشكلت، وبمتابعة كادر دبلوماسي في موسكو، للوقوف على تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الشريط الحدودي الرابط بين بيلاروس وليتوانيا".

وأضاف، أن "اللجنة اجتمعت بالجهات المعنية والتنسيقية المختصة في الحكومة البيلاروسية للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن الحادث".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس، تمكنهم من العودة لبلادهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.

المصدر: RT