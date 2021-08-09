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تركيا تسيطر على حرائق غاباتها

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تركيا تسيطر على حرائق غاباتها
Reuters
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، السيطرة على كافة حرائق الغابات في البلاد، باستثناء موقعين.

وبحسب تغريدة للوزير التركي، اليوم الاثنين، على "تويتر"، لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا بغرب البلاد.

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وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براَ وجوا للسيطرة على الحريقين.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

المصدر: الأناضول 

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