الجيش المصري يستعد قتاليا بالذخيرة الحية

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، حيث قام بتنفيذها الجيش الثاني الميداني.

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وقالت القوات المصرية أن رئيس أركان حرب الجيش المصري، محمد فريد، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكي "بدوي 2021"، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني بإستخدام الذخيرة ‏الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.‏

وأوضحت أنه ظهر خلال هذه المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة ‏في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء ‏مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، ‏والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .‏

المصدر: RT