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مدير الصحة العسكرية في تونس يتوقع تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

مدير الصحة العسكرية في تونس يتوقع تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا
Reuters
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قال المدير العام للصحة العسكرية في تونس، الفريق مصطفى الفرجاني، إن أغلب الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي في البلاد سجلت تراجعا، حيث نزلت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 23%.

وذكرت إذاعة "شمس أف أم" نقلا عن المدير العام للصحة العسكرية أن المؤشرات في نزول، وأن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سيُسجل تراجعا ملحوظا.

وقال الفرجاني إن بعض المناطق لا تزال مصنفة "مناطق حمراء"، وأكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متوفرة، داعيا جميع المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.

هذا وقد بلغت الحصيلة النهائية للأشخاص الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا، أمس الأحد، في اليوم الأول لحملات التطعيم المكثف بكامل تونس 551008 أشخاص.

المصدر: RT + شمس إف إم

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