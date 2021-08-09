وزارة الداخلية القطرية تحيل 7 أشخاص للنيابة العامة بتهمة "إثارة النعرات العنصرية والقبلية"

أعلنت وزارة الداخلية القطرية إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في "نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

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وفي بيان على حسابها في "تويتر" قالت الداخلية القطرية: "بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي".

كما أهابت الداخلية القطرية "بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع، سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

المصدر: وزارة الداخلية القطرية