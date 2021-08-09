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خبير مياه مصري يتوقع زيادة حصة مصر من المياه هذا العام رغم التخزين الإثيوبي

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خبير مياه مصري يتوقع زيادة حصة مصر من المياه هذا العام رغم التخزين الإثيوبي
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
نهر النيل في مصر
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رجح خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أن تزيد حصة مصر من المياه خلال هذا العام، رغم تخزين إثيوبيا للمياه في إطار الملء الثاني لسد النهضة.

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية، قال الدكتور شراقي إن "التخزين الثاني (لسد النهضة) توقف في 18 يوليو نتيجة الفيضان، وإثيوبيا خزنت 3 مليارات وبقية الشهر 3 مليارات أخرى، وهناك مليار متر مرت من خلال فتحة السبت، وبالتالي يكون الإجمالي 7 مليارت".

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وأضاف أن "إثيوبيا خدعت شعبها بإعلانها تخزين 13 مليار متر مكعب من المياه".

واعتبر أن "الأمر مثّل أيضا رسالة من أديس أبابا إلى المجتمع الدولي للإيحاء بأن التخزين تم دون أن تشعر مصر والسودان، وبالتالي أي تخزين قادم لن يؤثر على البلدين".

وأشار إلى أن "شهر أغسطس الجاري شهد زيادة في معدل الأمطار بنسبة 40 بالمئة"، مؤكدا أنه "من المتوقع زيادة حجم الأمطار خلال بقية الشهر بسبب تسارع الفيضانات في هذا التوقيت من العام".

 

المصدر: "الشروق"

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