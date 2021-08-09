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السيسي: كنت أمارس الكاراتيه منذ عام 1970 وهي رياضتي المفضلة

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السيسي: كنت أمارس الكاراتيه منذ عام 1970 وهي رياضتي المفضلة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كان يمارس رياضة "الكاراتيه" منذ عام 1970، مشيرا إلى أن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.

وفي تصريح للقناة "الأولى" المصرية، وجه السيسي التحية للاعبة فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه، التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج.

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وأضاف: "كنت أمارس الكاراتيه منذ عام 1970، وهي رياضتي المفضلة".

وأشار إلى أنه وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلا في البلاد، موجها الشكر لفريال ولأسرتها.

وأعرب عن شكره لأبطال مصر في الأولمبياد، مؤكدا أنهم أدخلوا السعادة والفرحة على الشعب المصري.

المصدر: "الأهرام"

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