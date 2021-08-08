"فتاة الفستان" في مصر: نجيب ساويرس عرض التكفل بمصاريف دراستي

كشفت الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان" تلقيها رسالة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، حملت عرضا بدعمها بعد قصتها الشهيرة داخل جامعة طنطا المصرية.

وقالت حبيبة في اتصال هاتفي مع "مصراوي" يوم الأحد: "تلقيت رسالة من مكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس، أعقبتها رسالة صوتية منه باستعداده للتكفل بكل مصاريفي الدراسية في أي جامعة أرغب في الالتحاق بها".

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وأضافت حبيبة: "سعيدة بدعم شخصية كبيرة مثل نجيب ساويرس لقصتي، وزادت سعادتي أنه يؤمن بأنني شخصية ناجحة ولست فاشلة، وأشكره أنه قرر دعمي وتفهم موقفي".

وأشارت حبيبة أيضا إلى أنها حددت طريقها قبل تلقيها الرسالة، حيث قررت استكمال تعليمها في إحدى الجامعات الخاصة بالإسكندرية بعد استكمال إجراءات سحب ملفها من جامعة طنطا.

ومن جانبه، تحدث طارق رمضان والد الطالبة حبيبة لـ"مصراوي"، مؤكدا تلقيه رسالة من مكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس تحمل صوته، عرض فيها التكفل بكامل مصاريف حبيبة في أي جامعة تختارها.

وأعرب والد حبيبة عن سعادته بدعم ساويرس، قائلا: "أمر ليس بغريب على رجل مثله، ونحن نحبه ونكن له كل التقدير، ونأمل في أن تكون تلك مرحلة جديدة في حياة ابنتي تجعلها تتجاوز ما تعرضت له من مضايقات".​

نجيب ساويرس اتكفل بمصاريف فتاة الفستان في اي جامعة خاصة تختارها و لا عزاء للجامعات الحكومية المليئة بالخراء السلفي و الإخواني . pic.twitter.com/lW1OACZ0r4 — Abram (@JustAnAbram) August 8, 2021

المصدر: موقع "مصراوي"