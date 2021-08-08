مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" مساء الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

وأضاف: "حالة وائل الإبراشي تتحسن، ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة".

وأشار تاج الدين إلى أن التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، غير أنه أوضح أن الظاهرة مرصودة حاليا نظرا لوجود جائحة كورونا.

وأفاد مستشار الرئيس بأن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي متوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام، وتأثير الفيروس عليهما، لافتا إلى أن بعض الحالات تصاب بتليف مناعي نتيجة استخدم بعض العقاقير أو تربية الطيور.

المصدر: وسائل إعلام مصرية