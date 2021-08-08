الأمن العام السعودي يكشف تفاصيل العقوبات بحق ناشري الشائعات بشأن كورونا

كشف الأمن العام السعودي، اليوم الأحد، تفاصيل العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين ينشرون شائعات بشأن فيروس كورونا المستجد.

وجاء في حساب الأمن العام على "تويتر" أن "كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بهما معا".

كما دعا الأمن السعودي المواطنين إلى التأكد من المعلومات المتعلقة بالفيروس قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعاقب كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا بغرامة مالية لا تقل عن (100) ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (5) سنوات، أو بهما معًا.#لا_يخدعونكhttps://t.co/L1p3XE0I8Dpic.twitter.com/98tCmzz1rE — الأمن العام (@security_gov) August 8, 2021

المصدر: RT