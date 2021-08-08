انتقادات واسعة لنائب تونسي تمنى الـ"موت" لمن توجهوا للحصول على لقاح كورونا

تعرض نائب تونسي مجمد لموجة انتقادات واسعة بعدما تمنى "موت" المشاركين في يوم التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا المستجد.

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وكتب رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك" حذفها لاحقا قال فيها "الحمد لله.. الإقبال كثيف.. والفرصة مواتية جدا لمن لم يتوفَ يوم عيد الأضحى.. أن يتوفى اليوم.. ما فاتكم شيء.. الله يرحمكم وينعمكم ويثبتكم بالقول الثابت!".

وأثارت تدوينة مخلوف موجة استنكار كبيرة على مواقع التواصل حيث استغرب البعض أن يطالب نائب شعب بموت التونسيين، فيما دعا آخرون إلى عدم انتخابه في الدورة المقبلة، معتبرين أن التونسيين تعرضوا لـ"الخداع" من قبل نواب قدموا وعودا عدة تخلوا عنها بمجرد وصولهم للبرلمان.

وانطلقت صباح يوم الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل تونس، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس 2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص.

وتستهدف العملية حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة إيفاكس أو من غير المسجلين على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

المصدر: وسائل إعلام تونسية