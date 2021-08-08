السيسي يوجه باستكمال الدراسات اللازمة لتطبيق تكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، الحكومة باستكمال الدراسات اللازمة لتطبيق تكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع للسيسي مساء اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وعدد من المسؤولين، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن "الاجتماع استعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء".

وأشار راضي إلى أن "الرئيس وجه خلال الاجتماع، باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج".

المصدر: RT