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الداخلية الليبية تنفي وقوع هجوم مسلح على بوابة الـ30 بالطريق الساحلي

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الداخلية الليبية تنفي وقوع هجوم مسلح على بوابة الـ30 بالطريق الساحلي
Reuters Esam Omran Al-Fetori
قوات ليبية ـ أرشيف
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نفت وزارة الداخلية الليبية أنباء حول تعرض بوابة الثلاثين غرب مدينة سرت، لهجوم من مجموعة مسلحة طردت عناصر الشرطة من البوابة واستولت على مركباتهم.

وأكدت لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، منوهة بأن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة.

كما طالبت الوزارة المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الأخبار المظللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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