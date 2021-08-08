 
مباشر

الرئيس المصري يمدد فترة خدمة رئيس هيئة قناة السويس

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يمدد فترة خدمة رئيس هيئة قناة السويس
Reuters Mohamed Abd El Ghany
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0bv

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد فترة خدمة الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام واحد، بدءا من 12 أغسطس 2021.

وكان ربيع كشف الشهر الماضي أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت 3 مليارات دولار بزيادة 8.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف وقتها أنه هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس الماضي".

المصدر: "الشروق" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا