الرئيس المصري يمدد فترة خدمة رئيس هيئة قناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد فترة خدمة الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام واحد، بدءا من 12 أغسطس 2021.

وكان ربيع كشف الشهر الماضي أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت 3 مليارات دولار بزيادة 8.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف وقتها أنه هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس الماضي".

المصدر: "الشروق" + RT