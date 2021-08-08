مصر.. مدرسة الضبعة النووية تفتح أبوابها وهذه الشروط المطلوبة

تبدأ اليوم اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة المصرية للعام الدراسي 22/21 والمشهورة باسم "مدرسة الضبعة النووية".

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختبارات القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة (مدرسة الضبعة النووية) تعقد إلكترونيا يومي الأحد والاثنين 8 و 9 أغسطس الحالي، بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني سيتم ترتيبهم تنازليا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، وسيتم اختيار 60 طالبا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021 / 2022.

وقال الخبير التربوي الدكتور محمد عبد العزيز، إن "مدرسة الضبعة النووية تقوم بعمل اختبار للطلاب المتقدمين للالتحاق بها، وإن عدد الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالمدرسة يتجاوز أحيانا الـ 3000 طالب، يتم تصفيتهم لـ 75 طالبا فقط بعد الاختبارات".

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "الطالب الذي يريد هذا النوع من التعليم إلزاميا أن يكون قويا في ثلاثة تخصصات: الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، ولا تعتمد المدرسة على شهادة الإعدادية، ولكنها تعتمد على معايير القدرات الخاصة بها".

واختتم: "المدرسة تقوم بقبول 75 طالبا سنويا، حسب المجموع، بجانب اختبار أو امتحان القدرات في الكمبيوتر، والرياضة، واختبارات طبية ونفسية، وهناك اختبار هيئة مثلها مثل الكليات والمعاهد العسكرية، وهناك إقامة كاملة بالمدرسة".

وشروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية تشمل مايلي: أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، دور أول 2020/ 2021 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) لجميع محافظات مصر.

ويحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين على مجموع لا يقل عن 260 درجة في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شرط حصولهم على الشهادة الابتدائية، كذلك من مدارس المحافظة و المطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام .

وألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152 بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية.

وأن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمره في 1 /10 /2020 عن 18 سنة.

ويتوجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة النووية والمطابقين لشروط التقديم القيام بإجراءات معينة لضمان التقدم للامتحان الإلكتروني.

ويتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المصدر: "صدى البلد"