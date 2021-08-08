الشرطة السعودية تعتقل مجموعة من المواطنين والمقيمين المصريين بتهمة ارتكاب جرائم احتيال

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مدينة الرياض السعودية، خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي أسفرت عن القبض على 3 مواطنين و3 مقيمين مصريين.

وأوضح الكريديس أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال مقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية.

وارتكب المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس عددا من الجرائم، "تمثلت في تنفيذ 100 عملية نصب واحتيال عبر منصات إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما تعاون المعتقلون مع متهمين في الخارج لتأمين 1300 شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.

المصدر: "واس"