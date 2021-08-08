بغداد تؤكد التزامها بضرورة التعامل "الإنساني والكريم" مع العراقيين العالقين في بيلاروس وليتوانيا

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، أن بلادها تطالب الجميع بضمان التعامل الإنساني مع المواطنين العراقيين العالقين في أراضي بيلاروس وليتوانيا.

وبحسب بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك" فقد أكدت جابرو أن الوزارة تتابع عن كثب "قضية أبنائنا من العراقيين ممن يقعون في شراك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وضحية الاستغلال المادي، كما نقدر كل المسببات التي تدفع شبابنا لهذا الطريق، لكن ومع ذلك نؤكد على أنهم جوهر المجتمع، ويحزننا أن نفقد أيا منهم نتيجة لوعود كاذبة، ونحثهم على الصمود أمام التحديات والوقوف معنا لتجاوز كل ما يعصف بالوطن من محن، فمن دونهم يستحيل النهوض والعمل".

وأضافت: "أننا ملتزمون بموقفنا الرسمي الذي نعبر عنه في كل المحافل، بأننا مع العودة الطوعية لأي مهاجر، وأن على من يرغب بالعودة أن يتواصل مع الوزارة مباشرة أو عن طريق وزارة الخارجية، وندعوهم إلى أن لا يكونوا لقمة سائغة لمن تسول له نفسه لدفع الشباب إلى التهلكة، وفي الوقت الذي نقف فيه بالضد من منع العراقيين من السفر، كونه حرية شخصية، نطالب بتشديد الإجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية واستغلال المواطنين".

وختمت الوزيرة بالقول:" إننا بدورنا سوف نتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بشأن ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني والكريم مع كافة العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا، وتوفير كافة المستلزمات المعيشية الخاصة لهم، لحين البت بشأنهم".

وفي بيان آخر ذي صلة، أكدت جابرو أن الوزارة "تكلف وكيلها بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا"، وذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بناء على التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في 4 أغسطس الجاري. وأضافت أن الوزارة تنتظر "تقرير اللجنة الذي سيتم على ضوئه إجراء اللازم بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية وتقديم المساعدة لهم بشكل فوري وعاجل".

وبحسب التقديرات فيمكن أن يتواجد في أراضي بيلاروس حاليا حوالي ألف مهاجر غير شرعي من العراق، فيما يؤكد الجانب الليتواني أنهم كانوا يشكلون ثلثي العدد الإجمالي من المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا حدود ليتوانيا قادمين من بيلاروس.

ومنذ 3 أغسطس شرعت السلطات الليتوانية في تطبيق إجراءات صارمة لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها من بيلاروس المجاورة. ففي الأسبوع الماضي، منع حرس الحدود الليتواني قرابة 700 مهاجر غير شرعي من عبور الحدود، وأبعدهم عن الخط الحدودي لحملهم على الرجوع إلى بيلاروس.

وأوقفت ليتوانيا على حدودها مع بيلاروس أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي منذ بداية العام الجاري، ما يشكل 50 ضعفا لعدد المهاجرين الموقوفين خلال العام الماضي كله.

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وأواخر شهر مايو أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده باتت حتى الأزمنة الأخيرة حاجزا أمام نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي الدولة المجاورة (ليتوانيا)، لكن مينسك قد تعيد النظر باستمرارها في أداء هذه الوظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغط السياسي الغربي ضد بيلاروس.

ويوم السبت أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن تعليق الرحلات من بغداد إلى بيلاروس.

المصدر: "السومرية" + "تاس"