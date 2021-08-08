شخص يرتدي الزي العسكري يحاول حرق نفسه وسط العاصمة العراقية (فيديو)

ظهر شخص يرتدي الزي العسكري في العاصمة العراقية بغداد، وهو يحاول حرق نفسه، وردد عبارات غير مفهومة.

وبحسب مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فإن الشخص الذي يرتدي الزي العسكري يتوقع بأنه أحد العسكريين العراقيين، وحاول حرق نفسه تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وظهرت في الفيديو مجموعة من قوة حفظ القانون التي تحيط بساحة التحرير، وهي تركض نحو الشخص الذي صب الزيت على جسده وابعدته عن النار.

ولم يخرج أي تعليق من السلطات العراقية حتى الآن بشأن مقطع الفيديو هذا.

المصدر: RT