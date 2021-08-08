مسؤول في غرفة صناعة دمشق يكشف سبب "الهجرة الخيالية" من الصناعيين السوريين إلى مصر

قال رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، إنه منذ عام حتى الآن شهدت سوريا هجرة خيالية من الصناعيين "الذين لا يمكن تعويضهم" نحو مصر نتيجة الصعوبات التي يعانون منها.

وأضاف دعدوش ضمن برنامج عبر إذاعة ميلودي: "إن الحكومة (السورية) السابقة لم تتخذ قرارات تضر بالصناعيين، وإنما كان هناك ضغط كبير عليهم عبر الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها".

ولفت دعدوش إلى أنه منذ عام حتى الآن شهدت سوريا هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، بالإضافة إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدي،ر ما أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الوضع ولجوئه للهجرة.

وأشار دعدوش إلى التسهيلات الواجب توفيرها عبر الحكومة القادمة، وهي "تأمين الطاقة الكهربائية والمازوت، لأن انعدامهما رتب على الصناعيين تكلفة مرتفعة وضغطا نفسيا"، منوها بأن "هناك مصانع اعتمدت الطاقة البديلة لتوفير جزء من المازوت، لكن الصناعي ليس مليونيرا، ولو أنه بقيت لديه نقود لما لجأ إلى الهجرة".

وأوضح دعدوش أن "الزبون الأجنبي حتى الآن يعاني من صعوبة حصوله على الفيزا بسبب الإجراءات غير الواضحة، ونحن كغرغة صناعة بذلنا جهدا من أجل إجراء فحص "pcr" للأجنبي بزمن معين، مثل باقي البلدان، ولكن سوريا لم تنجح بذلك".

المصدر: ميلودي إف أم