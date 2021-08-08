مراسلنا: استهداف رتلين تابعين للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي إلى الاستهداف جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأضاف، أن عبوة أخرى انفجرت على رتل آخر في مدينة الحلة التابعة لمحافظة بابل، جنوبي العراق أيضا.

وأشار مراسلنا، إلى أن التفجيرين لم يتسببا بأي خسائر بشرية، واقتصرت الخسائر على احتراق بعض المواد المحملة في الشاحنتين.

المصدر: RT