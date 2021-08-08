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البطريرك الراعي: ندعو الجيش إلى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية

أخبار العالم العربي

البطريرك الراعي: ندعو الجيش إلى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية
Reuters FAISAL AL NASSER
البطريرك الماروني في لبنان مار بشارة بطرس الراعي
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دعا البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، الجيش اللبناني إلى "منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، لأننا تعبنا من الحرب والدمار".

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وأشار بطرس الراعي إلى أنه "تم تسخين جبهة الجنوب لحرف الأنظار عن حدث 4 أغسطس" (ذكرى انفجار مرفأ بيروت)، متوجها للمسؤولين بالسؤال: "كيف ستقنعون الشعب بأنكم أهل لقيادته، وكل يوم تزجونه في أزمة جديدة؟".

وأكد الراعي أنه "لا يحق لأي مسؤول أن يتذرع بصلاحياته ليؤخر تأليف الحكومة، أو لأي آخر بفائض صلاحيّات لحجب الحكومة".

وأضاف: "الواقع المر والموجع لم يمس بعد قلب المسؤولين، والسؤال الأبرز، لماذا لا يصار الى تأليف حكومة؟".

وأضاف: "تتصارعون على الوزارات يعني على ما لا تملكون، لأنها ملك الشعب، أم هي خلاف على الصلاحيات"، مدينا في الوقت نفسه "الخروقات الإسرائيلية".

وتابع: "المسؤولون اللبنانيون لم يغيروا شيئا في سلوكهم، لا بعد مؤتمر باريس ولا بعد ذكرى 4 أغسطس، ولا بعد تسخين جبهة الجنوب، ونسألهم كيف ستقنعون العالم أنّكم أهل للمساعدة؟".

هذا وشجب البطريرك الماروني "تسخين الأجواء في المناطق الحدودية"، وأكمل: "لا يمكننا القبول بتقرير فريقٍ السلم والحرب ولبنان لم يوقع سلاما مع إسرائيل، ولكنه لم يقرر حربا معها ويلتزم بالهدنة".

المصدر: "الجديد"

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