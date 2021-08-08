وزير الإعلام اليمني: احتفاء إيران بمرتزقتها في تنصيب رئيسي مؤشر عن نهجها القادم

شن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم السبت هجوما لاذعا على إيران.

وقال معمر الإرياني "إن الاحتفاء الإيراني في فعاليات تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، بمرتزقتها في المنطقة من مليشيات مسلحة وحركات إرهابية وانقلابية، في ظل تصاعد أنشطتها الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية مؤشر عن نهجها القادم، وتأكيد إضافي لحالة العزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها طهران‏".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أنه وبدلا من توجيه الرئيس الإيراني الجديد رسائل إيجابية على هامش حفل تنصيبه، وإعطاء إشارات عن تغير في السياسات الإيرانية تجاه الأزمات التي تعيشها المنطقة، تعلن طهران رسميا رعايتها للمليشيات الإرهابية، ومسؤوليتها عن الأزمات والحروب في المنطقة، والإرهاب الذي بات يهدد مصالح العالم أجمع"‏.

وصرح الإرياني: "وفي المقابل لا تتردد تلك المليشيات الطائفية وفي مقدمتها الحوثيون، بل وتتباهى بإعلان ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لإيران، وتحركها كأذرع وأدوات لتنفيذ السياسات الإيرانية في نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية"‏.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدراك حقيقة أن جماعة الحوثي هي أحد أخطر الأذرع التي تستخدمها إيران لتنفيذ سياستها في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي وتهديد المصالح الدولية، غير آبهة بالثمن الذي يدفعه اليمنيون.

وحذر الإرياني من أن الاستمرار في تجاهل دور الحوثيين التخريبي ضمن المشروع الإيراني ستكون كلفته باهظة على الجميع.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية