هيئة الإسعاف المصرية تعلق على مقطع فيديو أثار جدلا في البلاد

كشفت هيئة الإسعاف المصرية حقيقة مقطع فيديو بدا وأنه يظهر نقل مريض في حالة حرجة من مستشفى قنا الجامعي عبر عربة مكشوفة، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المصريين.

إقرأ المزيد

ونفى الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، نقل أي مصاب بطلق نار في عربة مكشوفة وحوله 5 أشخاص يمسكون بسرير صغير يشبه أسرة المستشفيات.

وأضاف أن كل البلاغات التي تأتي إلى الإسعاف يتم تسجيلها صوتيا، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغ الإسعاف إطلاقا بأي حالة مصابة بطلق ناري في المستشفى المعني.

كما نفى جاد حصول المسعفين على أي أموال من المواطنين لقاء نقل المرضى في الحالات الطارئة.

ناصر حاتم

المصدر: RT