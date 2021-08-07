مصدر طبي مصري ينفي تسجيل إصابات بمتحور دلتا في محافظة سوهاج

نفى مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة سوهاج المصرية، اليوم السبت، تسجيل أي حالات إصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظة.

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وأكد المصدر، لوسائل إعلام محلية عدم صحة الأخبار المتداولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة شخصين في ناحية مركز جرجا جنوب المحافظة، بمتحور دلتا، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة أو اشتباه بهذا الفيروس.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الصحة بسوهاج عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجميع مستشفيات المحافظة على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن عدد المصابين الذين تم شفاؤهم من مرض "كوفيد-19" منذ بداية انتشار فيروس كورونا بالمحافظة بلغ 10732 حالة.

المصدر: موقع "القاهرة 24"