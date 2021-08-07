مصر.. السجن المشدد لعمال كهرباء تاجروا بالمخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في نبات الفودو وعقار الترامادول المخدرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

والمتهمون ثلاثة كهربائيين تتراوح أعمارهم بين 19 و31 عاما، وقد اعتقلهم رجال الأمن بعد أن ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء.

وبعد تفتيش المتهمين عثر رجال الشرطة على أكياس بلاستيكية بداخلها كمية من نبات الفودو وعقار الترامادول الموجهين للبيع، ليتم اعتقالهم بعد ذلك.

ناصر حاتم

المصدر: RT