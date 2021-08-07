الإمارات ترحب بتعيين هانز غروندبرغ مبعوثا أمميا خاصا لليمن وتثني على جهود السعودية

رحبت الإمارات بقرار الأمم المتحدة تعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ، مبعوثا أمميا خاصا لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن"، مؤكدة "دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وجددت الوزارة "التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة".

المصدر: "وام"