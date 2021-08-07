الرئيس الجزائري يعزي في "شهيدين سقطا في ميدان الشرف"

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عن تعازيه لعائلتي جنديين قتلا إثر انفجار لغم في مدينة عين الدفلى.

وكتب تبون في تغريدة: "أصدق التعازي وأخلص المواساة لعائلتي الجنديين الشهيدين بإذن الله، عمور صلاح الدين ومزيان فؤاد، اللذين سقطا دفاعا عن الجزائر في ميدان الشرف، راجيا من العلي القدير أن يسكنهما فسيح جناته، وتمنياتي بالشفاء للجندي ديب بدر الدين".

وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل جنديين اثنين وإصابة جندي آخر بجروح، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بولاية عين الدفلى بغرب البلاد.

المصدر: RT